Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Unfall auf A 61 - aktuell Vollsperrung

A 61/Gau-Bickelheim (ots)

Zu einem schwereren Verkehrsunfall ist es aktuell gegen 13:15 Uhr auf der A 61 zwischen den Anschlussstellen Bad Kreuznach und Gau-Bickelheim gekommen. Beteiligt sind nach ersten Erkenntnissen ein LKW, ein PKW und ein Transporter. Die A 61 in Richtung Ludwigshafen ist derzeit voll gesperrt. Der Verkehr wird örtlich umgeleitet. Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienste sind im Einsatz. Über den Unfallhergang, über die Anzahl der beteiligten Personen und über das Schadensausmaß können noch keine Angaben gemacht werden. Wir berichten nach, sobald weitere Erkenntnisse vorliegen.

Rückfragen bitte an:

Verkehrsdirektion Mainz
Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim

Telefon: 06701-919200
E-Mail: VD.Mainz@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/lrhUtRZ

Original-Content von: Verkehrsdirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell

