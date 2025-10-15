PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: PKW fährt in Schutzplanke

A 63/Kirchheimbolanden (ots)

Zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 41-jähriger Fahrer eines PKW zunächst in die Mittelschutzplanke fuhr und anschließend in die rechte Schutzplanke, kam es am 15.10.2025 gegen 10:34 auf der A 63 bei Kirchheimbolanden. Dabei war der 41-Jährige mit seinem BMW in Fahrtrichtung Mainz unterwegs. Bei der Unfallaufnahme gab der Mann an, dass ein LKW auf seine Spur gezogen sei, so dass er ausweichen musste, so dass es zum Unfall kam. Der LKW sei dann weitergefahren. Der 41-Jährige blieb unverletzt. An seinem PKW entstand vermutlich ein Totalschaden, den die Polizei auf ca. 8.000 Euro schätzt. Der Wagen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Den Schaden an den Schutzplanken schätzt die Polizei auf ca. 4.000 Euro. Im Verlauf der Unfallaufnahme stellten die Beamten der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim bei dem Fahrer jedoch Drogeneinfluss fest. Ein Vorerst bestätigte den Verdacht, so dass der 41-Jährige mit zur Dienststelle musste, wo ihm auf Anordnung der Staatsanwaltschaft eine Blutprobe entnommen wurde. Im Einsatz waren vor Ort neben einer Streife der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim noch ein Rettungswagen und die Feuerwehren aus Göllheim und Dreisen mit 20 Kräften und vier Fahrzeugen. Insgesamt kam es nur zu geringen Verkehrsbehinderungen. Die Polizei ermittelt nun den Unfallhergang und erbittet unter 06701-9190 telefonisch oder an PAStGau-Bickelheim@polizei.rlp.de per Mail mögliche Zeugenhinweise.

Rückfragen bitte an:

Verkehrsdirektion Mainz
Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim

Telefon: 06701-919200
E-Mail: PAStGau-Bickelheim@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/lrhUtRZ

Original-Content von: Verkehrsdirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell

