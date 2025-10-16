Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Steinewerfer und Sachbeschädigung auf der BAB 61

Bingen am Rhein (ots)

Am Donnerstag wurde die Autobahnpolizei Gau-Bickelheim gegen 16:50 Uhr telefonisch über eine männliche Person in Kenntnis gesetzt, die Gegenstände von der Autobahnbrücke bei Bingen am Rhein auf die Fahrbahn werfen würde.

Die Person wurde als junger Mann mit kurzen Haaren und Bomberjacke oder Sweatshirt beschrieben.

Eine sofort eingeleitete Fahndung führt dann kurze Zeit später auch zum antreffen der gemeldeten Person auf einem Feldweg bei Gensingen.

Unmittelbar bevor die eingesetzten Beamten die Person antreffen konnten, beschädigte diese ca. 200 Meter eines Wildschutzzauns an der BAB 61 zwischen dem Autobahndreieck Nahetal und der Anschlussstelle Bad Kreuznach.

Während der Sachverhaltsaufnahme vor Ort stellte sich heraus, dass der 27-jährige amtsbekannte Beschuldigte aus Gensingen unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln stand.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim unter der Rufnummer 06701/9190 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pastgau-bickelheim@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Verkehrsdirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell