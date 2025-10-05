PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrskontrolle führt zum Ermittlungsverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Urkundenfälschung

Altenkirchen (ots)

Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle konnten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Altenkirchen am 04.10.2025 gegen 23:40 Uhr einen PKW im Stadtgebiet Altenkirchen anhalten und kontrollieren. Der 27-jährige männliche Fahrzeugführer eines PKW händigte einen rumänischen Führerschein aus, an welchem Fälschungsmerkmale festgestellt werden konnten. Eine genauere Überprüfung des Dokumentes ergab, dass es sich um eine Fälschung handelt und die Person nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Gegen den 27-Jährigen wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Altenkirchen
Hochstraße 30
57610 Altenkirchen

Telefon: 02681/9460
E-Mail: pialtenkirchen@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

