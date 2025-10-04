Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Mauer umgefahren - Täter flüchtig

Anhausen (ots)

Am 02.10.2025 in der Zeit von 16:00 Uhr - 17:00 Uhr kam es in der Schillerstraße zu einem Verkehrsunfall. Hierbei wurde eine Grundstücksmauer beschädigt. Nach dem Unfall flüchtete der Unfallverursacher vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise der Polizei Straßenhaus unter der Telefonnummer 02634/952-0 oder per E-Mail pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell