Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit verletztem Zweiradfahrer

Altenkirchen (ots)

Am 03.10.2025 gegen 17:20 Uhr ereignete sich auf der B8 zwischen Gieleroth und Altenkirchen ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Nach bisherigem Erkenntnisstand befuhr ein 16 Jahre alter Jugendlicher mit seinem Leichtkraftrad die B8 aus Richtung Gieleroth kommend in Fahrtrichtung Altenkirchen. Im abschüssigen Kurvenbereich der Strecke stürzte der Jugendliche in einer Rechtskurve und rutschte auf die Gegenfahrbahn, wo er mit einem entgegenkommenden PKW kollidierte. Hierbei zog sich der Fahrzeugführer des Zweirades schwere Verletzungen am Arm zu. Die Bundesstraße 8 war während der Verkehrsunfallaufnahme nur einseitig befahrbar.

