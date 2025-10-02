PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDNR: Sachbeschädigung an Kraftfahrzeugen

Betzdorf (ots)

Am 01.10.2025 kam es durch Unbekannte zwischen 16 und 20 Uhr zur mutwilligen Beschädigung von mindestens drei in der Tiefgarage an der Wilhelmstraße geparkten PKW. An den Fahrzeugen wurden zum Beispiel Kennzeichenschilder abgerissen, Scheiben eingeschmissen oder Spiegel abgetreten. Außerdem wurde ein Löschschlauch aus der dazugehörigen Vorrichtung abgerollt.

Die Polizeiinspektion Betzdorf nimmt Hinweise unter der Rufnummer 02741 926-0 oder per E-Mail an pibetzdorf@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Betzdorf
PHK Hansonis

Telefon: 02741 926-146
E-Mail: pibetzdorf@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

