PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Unfallflucht

Altenkirchen (ots)

Altenkirchen-In der Nacht von Dienstag, 30.09.2025, auf Mittwoch, 01.10.2025, 05:15 Uhr kam es in der Bergstraße in Altenkirchen zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Fahrer eines PKW befuhr die Bergstraße in Richtung Koblenzer Straße und überfuhr kurz vor dem Einmündungsbereich die dortige Verkehrsinsel. An den Verkehrsschildern sowie einem Blumentopf entstand Sachschaden. An der Unfallstelle konnte Fahrzeugteile aufgefunden werden, die auf eine silber-graue Mercedes E-Klasse älteren Baujahres schließen lassen. Das Fahrzeug müsste im Frontbereich erheblich beschädigt sein. Hinweise bitte an die Polizei Altenkirchen unter der Telefonnummer 02681/946-0.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Altenkirchen

Telefon: 02681-946-0
pialtenkirchen@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Alle Meldungen Alle
  • 02.10.2025 – 15:51

    POL-PDNR: Sachbeschädigung an Kraftfahrzeugen

    Betzdorf (ots) - Am 01.10.2025 kam es durch Unbekannte zwischen 16 und 20 Uhr zur mutwilligen Beschädigung von mindestens drei in der Tiefgarage an der Wilhelmstraße geparkten PKW. An den Fahrzeugen wurden zum Beispiel Kennzeichenschilder abgerissen, Scheiben eingeschmissen oder Spiegel abgetreten. Außerdem wurde ein Löschschlauch aus der dazugehörigen Vorrichtung abgerollt. Die Polizeiinspektion Betzdorf nimmt ...

    mehr
  • 01.10.2025 – 19:24

    POL-PDNR: Scheibe eines Transporters mit Stein eingeworfen

    Großmaischeid (ots) - Im Zeitraum von Dienstag, 30.09.2025, 15:00 Uhr, bis Mittwoch, 01.10.2025, 10:30 Uhr wurde in Großmaischeid in der Industriestraße bei einem zum Verkauf stehenden Ford Transit eine Scheibe eingeworfen. Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise, insbesondere zu verdächtigen Fahrzeugen, der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren