Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Motorradunfall mit einer schwerverletzten Person

Rostock (ots)

Sternberg Am Sonntag, den 27.10.2024 kam es gegen 16:40 Uhr auf der Güstrower Chaussee (B 192) in Sternberg zu einem Unfall mit einer schwerverletzten Motorradfahrerin. Die 56-jährige Deutsche kam nach Aussage von Zeugen auf grader Strecke ins Rutschen und stürzte mit ihrem Motorrad. Auf Höhe der Unfallstelle konnte eine Ölspur festgestellt werden, deren Verursacher derzeit unbekannt ist. Um zu prüfen, ob diese mit dem Unfallgeschehen im Zusammenhang steht, kam ein Dekra-Gutachter zum Einsatz. Die verletzte Fahrerin wurde aufgrund ihrer schweren Verletzungen mit dem Rettungshubschrauber in die Heliosklinik Schwerin gebracht. Nach Abschluss der Rettungsmaßnahmen wurde die Fahrbahn durch die Freiwillige Feuerwehr Sternberg gereinigt. Das Motorrad war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste geborgen werden. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 5000 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Verursacher der Ölspur geben können, werden gebeten, sich im Polizeirevier Sternberg unter der Telefonnummer 03847/43270 zu melden. Sarah Borchers Polizeioberkommissarin PR Sternberg

