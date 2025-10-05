Polizeidirektion Neuwied/Rhein
POL-PDNR: Einbruch in Geschäftsräume
Breitscheid / Dasbach (ots)
Im Zeitraum vom 03.10.2025, 22:00 Uhr - 04.10.2025, ca. 18:00 Uhr brachen bislang unbekannte(r) Täter in Breitscheid in der Straße Im Dorf in Geschäftsräume ein. Es wurden div. Arbeitsgeräte entwendet. Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise der Polizei Straßenhaus unter der Telefonnummer 02634/952-0 oder per E-Mail pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden.
