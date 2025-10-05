POL-PDNR: Einbruch in Geschäftsräume

Altenkirchen (ots) - Altenkirchen-In der Nacht von Dienstag, 30.09.2025, auf Mittwoch, 01.10.2025, 05:15 Uhr kam es in der Bergstraße in Altenkirchen zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Fahrer eines PKW befuhr die Bergstraße in Richtung Koblenzer Straße und überfuhr kurz vor dem Einmündungsbereich die dortige Verkehrsinsel. An den Verkehrsschildern sowie einem Blumentopf entstand Sachschaden. An der Unfallstelle konnte Fahrzeugteile aufgefunden werden, die auf eine ...

