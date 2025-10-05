PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDNR: Einbruch in Geschäftsräume

Breitscheid / Dasbach (ots)

Im Zeitraum vom 03.10.2025, 22:00 Uhr - 04.10.2025, ca. 18:00 Uhr brachen bislang unbekannte(r) Täter in Breitscheid in der Straße Im Dorf in Geschäftsräume ein. Es wurden div. Arbeitsgeräte entwendet. Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise der Polizei Straßenhaus unter der Telefonnummer 02634/952-0 oder per E-Mail pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Straßenhaus

Telefon: 02634/952-0
www.polizei.rlp.de/pd.neuwied

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

