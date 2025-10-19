Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Zeugenaufruf nach Steinwurf von einer Autobahnbrücke bei Armsheim

A61 - Armsheim (ots)

Glück im Unglück hatte ein Ehepaar aus Köln, bei der Heimfahrt mit ihrem Ford Galaxy, auf der A61.

Am Sonntagnachmittag gegen 14:45 Uhr standen zwei Kinder auf einer Autobahnbrücke bei Armsheim und warfen einen kleinen Stein auf die Autobahn.

Dieser schlug auf der Windschutzscheibe des Ford Galaxys ein. Glücklicherweise entstand kein Personen- oder Sachschaden, durch diese kindliche Leichtsinnigkeit.

Die besagten Kinder konnten im Bereich der Autobahnbrücke, bei Armsheim, nicht angetroffen werden.

Sollte es Zeugen zu der Tat geben, so werden diese gebeten sich bei der Autobahnpolizei in Gau-Bickelheim zu melden.

Original-Content von: Verkehrsdirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell