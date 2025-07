Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Osterwald - Zeugen gesucht

Osterwald (ots)

Am Montag kam es gegen 13:00 Uhr auf der Straße Am Kanal in Osterwald zu einer Verkehrsunfallflucht. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit einem mutmaßlich größeren Lastkraftwagen samt Anhänger die Straße in Fahrtrichtung Emlichheim. Aus bisher ungeklärter Ursache kam das Gespann nach rechts von der Fahrbahn ab und verursachte Sachschaden an der Berme sowie an einem Leitpfosten. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Wer Angaben zum Unfallgeschehen oder zum verursachenden Fahrzeug machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Emlichheim unter der Telefonnummer 05943/92000 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell