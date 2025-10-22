Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Größere Unfallstelle führt zur Auslösung der Brandmeldeanlage

A60, Richtung Darmstadt, Kreuz Mainz-Süd bis Hechtsheimer Tunnel (ots)

Am heutigen Morgen, gegen 07:18 Uhr, kam es auf der A60 in Richtung Darmstadt zwischen Laubenheim und der Weisenauer Brücke zu einem Auffahrunfall. Aufgrund von drei nicht mehr fahrbereiten Fahrzeugen ist aktuell nur noch eine Spur befahrbar. Diese Einschränkung wird voraussichtlich bis 10 Uhr andauern.

Aufgrund des erheblichen Rückstaus löste gegen 08:08 Uhr die Brandmeldeanlage im Hechtsheimer Tunnel aus. In der Folge wurden beide Richtungsfahrbahnen voll gesperrt. Die Vollsperrung konnte im Zusammenhang mit der Brandmeldeanlage gegen 08:23 Uhr wieder aufgehoben werden.

Bis zur Bergung aller Fahrzeuge an der Unfallstelle ist weiterhin mit erheblichen Verkehrsbehinderungen in Fahrtrichtung Darmstadt zu rechnen. Um eine erneute Sperrung des Tunnels zu vermeiden, werden Autofahrer gebeten, den betroffenen Streckenabschnitt der Autobahn weiträumig zu umfahren. Zu diesem Zwecke wird aktuell auf der A60 eine Vollsperrung am Kreuz Mainz-Süd in Richtung Darmstadt vorbereitet.

Original-Content von: Verkehrsdirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell