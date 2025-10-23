Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Vorsorgliche Reduzierung der Geschwindigkeit aufgrund der Wetterlage

Rheinhessen (ots)

Die Wettervorhersagen warnen in den Nachmittags- und Abendstunden bis in die Nacht hinein vor Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 70 und 85 km/h. Zudem ist in Schauernähe sowie in exponierten Lagen mit schweren Sturmböen bis 100 km/h zu rechnen. Aus diesem Grund werden heute Nachmittag im Bereich des Autobahnkreuzes Alzey zur Minimierung der Unfallgefahr die zulässigen Höchstgeschwindigkeiten auf der A 61 auf der Alzeyer Talbrücke (A 61) und auf der Weinheimer Talbrücke (A 63) auf 60 km/h reduziert. Verkehrsteilnehmende, die insbesondere mit leichten und hohen Fahrzeugen unterwegs sind, werden gebeten, entsprechend vorsichtig zu fahren oder den Bereich sogar ganz zu meiden.

Original-Content von: Verkehrsdirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell