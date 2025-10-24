PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 251024 - 1099 Frankfurt-Sachsenhausen: Wohnungseinbruch mit hohem Stehlgutschaden

Frankfurt (ots)

(bo) Zwischen Samstag (18. Oktober 2025) und Donnerstagnachmittag (23. Oktober 2025) kam es in Sachsenhausen zu einem Einbruch in ein Einfamilienreihenhaus.

Nach aktuellen Erkenntnissen begaben sich die unbekannten Täter in den rückwärtigen Bereich des Hauses. Dort hebelten sie zunächst ein Gartentor auf. Danach begaben sich die Täter zur Kellertür, hebelten diese ebenfalls auf und verschafften sich so Zutritt in das Objekt. In dem Haus durchsuchten die Einbrecher mehrere Räume und entwendeten einen Wandtresor samt Inhalt. Danach flüchteten sie unerkannt in unbekannte Richtung.

Sie erbeuteten Wertgegenstände im mittleren fünfstelligen Bereich. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

