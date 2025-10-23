Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 251023 - 1067 Frankfurt - Nordend: Versuchter Raub, sexuelle Belästigung und Widerstand

Frankfurt (ots)

(sh) Gestern Mittag (22. Oktober 2025) versuchte ein 22-Jähriger zunächst ein Fahrrad zu rauben und steht im Verdacht, kurz darauf in der Nähe zudem eine Frau belästigt zu haben. Bei seiner Festnahme leistete der Mann Widerstand.

Gegen 12:20 Uhr beobachtete ein Zeuge, wie ein Mann in der Nähe der U-Bahn-Station Miquel-/ Adickesallee augenscheinlich versuchte, das Fahrrad eines anderen Mannes gewaltsam zu entreißen. Der Zeuge rief die Polizei und beschrieb den Tatverdächtigen sowie dessen Fluchtrichtung. Eine Polizeistreife nahm sofort die Fahndung auf.

Wenig später hatte die Streife Erfolg: Im Bereich der Hansaallee 110 trafen die Beamten auf einen weiteren Zeugen und den beschriebenen Tatverdächtigen. Der Zeuge gab an, dass dieser soeben einer Frau von hinten ans Gesäß gefasst habe. Daraufhin sei er dazwischengegangen, um der Frau zu helfen. In der Zwischenzeit erschien auch die betroffene Frau vor Ort und bestätigte die Angaben des couragierten Zeugen.

Aufgrund der nun bekannten Informationen nahmen die Polizeibeamten den 22-Jährigen vorläufig fest, wobei dieser auch noch Widerstand leistete und einen der Beamten leicht am rechten Knie verletzte. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft und Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Tatverdächtige entlassen.

