Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 251022 - 1094 Frankfurt - Ginnheim: Senioren angegriffen und verletzt - Zeugenaufruf

Frankfurt (ots)

(ma) Bereits am Samstag (18. Oktober 2025) ereignete sich ein hinterhältiger Angriff auf zwei ältere Mitmenschen, die hierbei verletzt wurden. Die Polizei bittet um Mithilfe!

Nach aktuellen Erkenntnissen tätigten die beiden 81- und 83-Jährigen zwischen 15:30 Uhr und 16:30 Uhr zunächst mehrere Einkäufe in einem Supermarkt und einem Lebensmittelgeschäft auf der Ginnheimer Landstraße und befanden sich zu Fuß auf dem Heimweg.

Im Bereich der Ginnheimer Landstraße Ecke Am Eichenloh wurden sie plötzlich von hinten angegriffen, gegen Rücken und Kopf geschlagen, sodass beide zu Boden stürzten und nicht unerheblich verletzt wurden. Sie mussten in ein umliegendes Krankenhaus gebracht werden.

Aufgrund des hinterlistigen Angriffs von hinten, ergaben sich weder genaue Angaben zur Anzahl, noch zur Beschreibung des oder der Täter.

Aufgrund der nachmittäglichen Uhrzeit und der Örtlichkeit erhoffen sich die Ermittler nun Hilfe aus der Bevölkerung.

Der Tatort befindet sich gegenüber der Haltestelle "Ginnheim Mitte", zudem finden sich mehrere Lokalitäten und Märkte in diesem Bereich, sodass davon ausgegangen wird, dass Zeugen auf den Vorfall aufmerksam geworden sein dürften.

Die Polizei bittet Zeugen, die den Angriff beziehungsweise den oder die Täter gesehen haben, sich beim 12. Polizeirevier unter der Telefonnummer 069/ 755 11200 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

