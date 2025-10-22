PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 251022 - 1093 Frankfurt - Westend: Sachbeschädigung durch Graffiti

Frankfurt (ots)

di) Gestern Mittag (21. Oktober 2025) wurden an zwei Stellen im Westend (Rheinstraße sowie Savignystraße) Sachbeschädigungen durch Graffiti festgestellt. Zum wiederholten Mal tauchten an Verteilerkästen Parolen mit Bezug zum Nahostkonflikt auf. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

Das könnte Sie auch interessieren