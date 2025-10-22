Polizeipräsidium Frankfurt am Main
POL-F: 251022 - 1093 Frankfurt - Westend: Sachbeschädigung durch Graffiti
Frankfurt (ots)
di) Gestern Mittag (21. Oktober 2025) wurden an zwei Stellen im Westend (Rheinstraße sowie Savignystraße) Sachbeschädigungen durch Graffiti festgestellt. Zum wiederholten Mal tauchten an Verteilerkästen Parolen mit Bezug zum Nahostkonflikt auf. Die Kriminalpolizei ermittelt.
