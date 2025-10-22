Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 251022 - 1095 Frankfurt/Taunusstein: Vermisste Person

Frankfurt (ots)

Seit Freitagnachmittag, dem 10.10.2025 wird die 16-jährige Angelina Mercedes A. aus einem Wohnheim in Taunusstein vermisst. Zwischenzeitlich wurde sie im Bereich Bischofsheim gesehen und könnte sich aktuell möglicherweise im Frankfurter Stadtgebiet aufhalten.

Sie ist ca. 1,70 m groß und hat lange dunkle gewellte Haare. Sie war zuletzt bekleidet mit einer dunklen Jacke und einer dunklen Hose.

Die kriminalpolizeilichen Maßnahmen haben bisher nicht zum Auffinden der Angelina Mercedes geführt. Die Polizei bittet daher die Bevölkerung um Mithilfe. Hinweise nimmt die Polizeistation in Bad Schalbach unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 oder jede andere Polizeistation entgegen.

Ein Lichtbild der Vermissten ist unter folgendem Link beigefügt:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/47764/6143067

