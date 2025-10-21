Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Motorradfahrer prallt in Wohnmobil

Bei einem Motorradunfall hat sich am Montagvormittag in der Steinbeisstraße ein Jugendlicher Verletzungen zugezogen. Er fuhr gegen 11.30 Uhr vom Parkplatz der Berufsschule auf die Straße und verlor dabei aus unbekannter Ursache die Kontrolle über seine 125er-Maschine. In der Folge prallte er frontal in die Seite eines geparkten Wohnmobils. Der Jugendliche wurde nach notärztlicher Erstversorgung zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik gebracht. Am Motorrad entstand Totalschaden, Das Wohnmobil wurde ebenfalls erheblich in Mitleidenschaft gezogen. Insgesamt wird der Sachschaden auf über 10.000 Euro geschätzt.

Friedrichshafen

Zu schnell unterwegs - Unfall

Nicht den Witterungsverhältnissen angepasste Geschwindigkeit dürfte die Ursache für einen Verkehrsunfall am Montagnachmittag in der Hochstraße gewesen sein. Ein 19-Jähriger fuhr mit einem Land Rover bei nasser Fahrbahn in Richtung Schnetzenhausen in den Kreisverkehr ein und verlor dabei die Kontrolle über den Wagen. Er stieß gegen ein Straßenschild und einen Baum. Während die drei Insassen mit dem Schrecken davonkamen, entstand am Land Rover rund 15.000 Euro Sachschaden. Er war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Langenargen

Zusammenstoß zweier Autos

Eine leicht verletzte Person und rund 20.000 Euro Sachschaden forderte ein Verkehrsunfall, der sich am Dienstagmorgen gegen 7.15 Uhr in der Oberdorfer Straße ereignet hat. Eine 53 Jahre alte BMW-Fahrerin war in der Eisenbahnstraße in Richtung Eriskirch unterwegs, missachtete die Stoppstelle und nahm einem von links kommenden Ford-Lenker die Vorfahrt. Der 88 Jahre alte Fahrer wurde vom Rettungsdienst versorgt und in eine Klinik gebracht. Beide Autos, an denen jeweils rund 10.000 Euro Sachschaden entstand, waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Immenstaad

Tankvorgang löst Streit mit Folgen aus

Nach einer handfesten Auseinandersetzung am Sonntag gegen 13.45 Uhr an der Tankstelle in der Meersburger Straße ermittelt die Polizei gegen drei Personen im Alter zwischen 48 und 60 Jahren. Anlass des Streits soll den bisherigen Ermittlungen zufolge ein länger andauernder Tankvorgang gewesen sein. Bei der Rangelei kam der 60-Jährige zu Sturz und zog sich eine Kopfplatzwunde zu. Den Beteiligten droht eine Anzeige.

Überlingen

Kupferkabel von Baustelle gestohlen

Mehrere hundert Meter Kupferkabel haben Unbekannte zwischen 7.10. und 20.10. von einer Baustelle in der Maria-Löhle-Straße gestohlen. Die Diebe drangen in den Rohbau ein, schnitten bereits verlegte Kabel und Kabelbündel ab und stahlen das hochwertige Material. Wie hoch der Schaden ausfällt, ist derzeit nicht bekannt. Hinweise etwaiger Zeugen nehmen die Ermittler des Polizeireviers Überlingen unter Tel.07551/804-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell