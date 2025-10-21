PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Konstanz und des Polizeipräsidiums Ravensburg vom 21.10.2025

Überlingen/Salem/Stockach (ots)

Wiederholt gestohlen und eingebrochen - Mann in Untersuchungshaft

Weil er im dringenden Verdacht steht, mindestens seit September für mehrere Dutzend Straftaten im Bereich Überlingen, Salem und in Stockach verantwortlich zu sein, sitz ein 63-Jähriger zwischenzeitlich in Untersuchungshaft. Der Mann soll innerhalb weniger Wochen vorwiegend Eigentumsdelikte wie Diebstähle und Einbrüche begangen haben, zwischen denen er teilweise nur wenige Tage vergehen ließ. Unbeeindruckt von den zwischenzeitlichen Festnahmen und den gegen ihn eingeleiteten Ermittlungsverfahren zeigte er sein fehlendes Unrechtsbewusstsein, indem er immer wieder erneut negativ in Erscheinung trat. Mitte vergangener Woche nahmen Polizisten ihn erneut fest, als er mit einem nicht zugelassenen Wagen, mutmaßlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und ohne Fahrerlaubnis, mit einem Pkw unterwegs war. Am Freitag wurde der Mann dann auf Antrag der Staatsanwaltschaft Konstanz einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl wegen Flucht- und Wiederholungsgefahr und setzte ihn in Vollzug, woraufhin Beamte den 63-jährigen Deutschen in eine Justizvollzugsanstalt brachten. Die Ermittlungen dauern an.

Leitender Oberstaatsanwalt Dr. Johannes-Georg Roth, Tel. 07531/280-0

Polizeihauptkommissar Simon Göppert, Tel. 0751/803-1010

