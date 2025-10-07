Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Hoher Sachschaden nach Kollision mit zwei Straßenbäumen auf der B109 bei Anklam (LK V-G)

Anklam (ots)

Am 07.10.2025 gegen 18:15 Uhr ereignete sich auf der B109 ein Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr ein 73-jähriger deutscher Fahrzeugführer eines Fahrzeuggespannes, bestehend aus einem PKW Honda mit Anhänger, die Bundesstraße 109 aus Karlsburg kommend, in Fahrtrichtung Anklam. Aus bislang ungeklärter Ursache kam das Fahrzeug zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab. Durch ein starkes Gegenlenkmanöver des Fahrzeugführers kam das Fahrzeug dann auf die Gegenfahrbahn und schlussendlich nach links von der Fahrbahn ab, wo das Gespann mit zwei Straßenbäumen kollidierte. Der Fahrer blieb unverletzt, wurde jedoch durch den alarmierten Rettungsdienst zur medizinischen Begutachtung in ein Krankenhaus nach Anklam verbracht. Das Gespann war nicht mehr fahrbereit und musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Während der Bergungsmaßnahmen war die B109 für knappe 30 Minuten halbseitig gesperrt. Es entstand ein Gesamtschaden von 32.000EUR.

Im Auftrag Sebastian Meinhardt Erster Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell