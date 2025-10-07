PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-NB: Brand in einem Patientenzimmer im Klinikum Röbel (LK MSE)

Röbel (ots)

Am 06.10.2025 gegen 19:50 Uhr erhielt die Rettungsleitstelle Mecklenburgische Seenplatte die Information über eine ausgelöste Brandmeldeanlage im Klinikum Röbel. Vor Ort konnte der Brand in einem Patientenzimmer festgestellt werden, wobei sich keine Personen in der Räumlichkeit aufhielten. Daraufhin erfolgte umgehend die Brandbekämpfung durch die freiwilligen Feuerwehren Röbel, Sietow und Gotthun, welche mit insgesamt 36 Kameraden im Einsatz waren. Weiterhin wurden 15 Patienten von der betroffenen Station evakuiert. Nach derzeitigen Ermittlungsstand wurden durch bislang unbekannte Täter Teile des Mobiliars in Brand gesetzt, wodurch das Zimmer so stark beschädigt wurde, dass es derzeit unbewohnbar ist. Personen wurden nicht verletzt. Der Sachschaden wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt. Die evakuierten Patienten konnten nach Beendigung der Einsatzmaßnahmen wieder zurück in das Objekt.

Der Kriminaldauerdienst Neubrandenburg kam am Brandort zur Spurensuche- und Sicherung zum Einsatz und hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung aufgenommen.

Im Auftrag

Sebastian Meinhardt
Erster Polizeihauptkommissar
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Dezernat 1, Einsatzleitstelle
Polizeiführer vom Dienst

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

