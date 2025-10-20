PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Mengen

Radfahrer touchiert Pkw und flüchtet

Nach einem bislang noch unbekannten Radfahrer sucht das Polizeirevier Bad Saulgau nach einer Unfallflucht in der Nacht von Sonntag auf Montag gegen 0.30 Uhr in der Bremer Straße. Ein Zeuge hatte beobachtet, wie der Radler aus Richtung Mengen kommend in Fahrtrichtung Hohentengen fuhr und dabei einen am Fahrbahnrand geparkten Mercedes touchierte. Möglicherweise war der Radfahrer alkoholisiert. Unbeirrt von dem verursachten Sachschaden in Höhe mehrerer hundert Euro fuhr der Radler weiter. Das Polizeirevier Bad Saulgau hat nun ein Ermittlungsverfahren wegen Unfallflucht eingeleitet und bittet Personen, die Hinweise auf den noch unbekannten Zweiradfahrer geben können, sich unter Tel. 07581/482-0 zu melden. Der Unbekannte wird als etwa 20 Jahre alt, mit dunklen kurzen Haaren und rund 175cm groß beschrieben. Er soll ein südländisches Aussehen gehabt und zur Unfallzeit eine braune Lederjacke getragen haben sowie ohne Helm unterwegs gewesen sein.

Pfullendorf

Anzeige wegen Fahrens ohne Führerschein

Mit einem Anhänger, für dessen Nutzung er nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist, wurde am Sonntagmorgen ein 34 Jahre alter Autofahrer von Beamten des Polizeipostens Pfullendorf in der Mengener Straße gestoppt. Der Fahrer konnte bei der Verkehrskontrolle lediglich die Fahrerlaubnisklasse B nachweisen, obwohl der von ihm gezogene Anhänger ein zulässiges Gesamtgewicht von knapp 3,5 Tonnen hatte. Auf den 34-Jährigen kommt nun eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu. Den Anhänger musste der Mann vor Ort abstellen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Christian Sugg
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp.pressestelle@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell

