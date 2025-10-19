Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots)

Leutkirch, Urlau

27-jähriger schlägt anderem Partygast mit der Faust ins Gesicht

Am Sonntag gegen 00:45 Uhr kommt es in Urlau vor der Dorfhalle zu Streitigkeiten. Als der Geschädigte 19-jährige diesen Streit schlichten wollte, wurde er durch den Beschuldigten 27-jährigen unvermittelt mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Weiter gab der Beschuldigte einer bislang unbekannten Person eine Kopfnuss. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme beleidigte der Täter die eingesetzten Polizeibeamten mehrfach. Zeugen und Geschädigte werden gebeten, sich beim Polizeirevier Leutkirch unter der Telefonnummer 07561/84880 zu melden.

Leutkirch, Reichenhofen

Betrunkener Fahrzeugführer beschädigt seinem PKW und leistet Widerstand

Am Sonntag gegen 04:15 Uhr konnte ein 24-jähriger, alkoholisierter Mann in seinem PKW angetroffen werden. Zu diesem Zeitpunkt war bereits einer der Vorderreifen des Fahrzeugs beschädigt. Bei der anschließenden Kontrolle des Fahrzeuglenkers, zeigte sich dieser äußerst undkooperativ und leistete Widerstand. Hierdurch wurde eine Polizeibeamtin leicht verletzt. Der Führerschein des 24-jährigen wurde beschlagnahmt. Zudem wird gegen den Mann ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Widerstand eingeleitet.

Wangen im Allgäu

36- jähriger randaliert in Wohnhaus

Am Samstag gegen 15:04 Uhr randalierte ein 36-jähriger Mann, welcher sich im psychischen Ausnahmezustand befand, im Treppenhaus und in seiner eigenen Wohnung. Gegenüber den anderen Hausbewohnern trat er äußerst aggressiv auf. Gegenüber den eingesetzten Polizeibeamten zeigte sich der Mann unkooperativ und gab zu verstehen, dass er einen Hammer und ein Messer einsetzten werde, sollten sich die Polizeibeamten ihm nähern. Da der Mann auch durch intensives zureden nicht beruhigt werden konnte, wurde dieser im weiteren Verlauf durch Anwendung von körperlichem Zwang in Gewahrsam genommen. Hierbei wurde niemand verletzt. Der Mann befindet sich nun in ärztlicher Betreuung.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell