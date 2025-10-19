PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ravensburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots)

Leutkirch, Urlau

27-jähriger schlägt anderem Partygast mit der Faust ins Gesicht

Am Sonntag gegen 00:45 Uhr kommt es in Urlau vor der Dorfhalle zu Streitigkeiten. Als der Geschädigte 19-jährige diesen Streit schlichten wollte, wurde er durch den Beschuldigten 27-jährigen unvermittelt mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Weiter gab der Beschuldigte einer bislang unbekannten Person eine Kopfnuss. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme beleidigte der Täter die eingesetzten Polizeibeamten mehrfach. Zeugen und Geschädigte werden gebeten, sich beim Polizeirevier Leutkirch unter der Telefonnummer 07561/84880 zu melden.

Leutkirch, Reichenhofen

Betrunkener Fahrzeugführer beschädigt seinem PKW und leistet Widerstand

Am Sonntag gegen 04:15 Uhr konnte ein 24-jähriger, alkoholisierter Mann in seinem PKW angetroffen werden. Zu diesem Zeitpunkt war bereits einer der Vorderreifen des Fahrzeugs beschädigt. Bei der anschließenden Kontrolle des Fahrzeuglenkers, zeigte sich dieser äußerst undkooperativ und leistete Widerstand. Hierdurch wurde eine Polizeibeamtin leicht verletzt. Der Führerschein des 24-jährigen wurde beschlagnahmt. Zudem wird gegen den Mann ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Widerstand eingeleitet.

Wangen im Allgäu

36- jähriger randaliert in Wohnhaus

Am Samstag gegen 15:04 Uhr randalierte ein 36-jähriger Mann, welcher sich im psychischen Ausnahmezustand befand, im Treppenhaus und in seiner eigenen Wohnung. Gegenüber den anderen Hausbewohnern trat er äußerst aggressiv auf. Gegenüber den eingesetzten Polizeibeamten zeigte sich der Mann unkooperativ und gab zu verstehen, dass er einen Hammer und ein Messer einsetzten werde, sollten sich die Polizeibeamten ihm nähern. Da der Mann auch durch intensives zureden nicht beruhigt werden konnte, wurde dieser im weiteren Verlauf durch Anwendung von körperlichem Zwang in Gewahrsam genommen. Hierbei wurde niemand verletzt. Der Mann befindet sich nun in ärztlicher Betreuung.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Polizeiführer vom Dienst
Marco Keck
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ravensburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ravensburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ravensburg
Alle Meldungen Alle
  • 18.10.2025 – 10:16

    PP Ravensburg: Meldung aus dem Landkreis Sigmaringen

    Ravensburg (ots) - Sentenhart Pkw überschlagen, zwei verletze Personen nach Kollision Am Freitagnachmittag, gegen 13:55 Uhr kam es am Ortsausgang von Sentenhart zur Kollision zweier Autos. Bisherigen Erkenntnissen nach fuhr eine 68-jährige Autofahrerin mit ihrem Mazda auf der K8226 aus Richtung Wald an die Einmündung mit der K8271 bei Sentenhart. Beim Einfahren übersah sie eine vorfahrtsberechtigte VW Golf Fahrerin, ...

    mehr
  • 18.10.2025 – 10:15

    PP Ravensburg: Meldung aus dem Landkreis Ravensburg

    Ravensburg (ots) - Wangen im Allgäu Brand eines Schuppens Am Freitagabend gegen 19:30 Uhr löste der Brand eines Schuppens in der Lindauer Straße, Ecke Wolfgangstraße einen größeren Einsatz der Feuerwehr und des Rettungsdienstes aus. Bei Eintreffen der Polizei stand ein Holzschuppen hinter dem Kino in Vollbrand. Zu dieser Zeit war ein Übergreifen des Feuers auf die unmittelbar angrenzenden Gebäude nicht ...

    mehr
  • 18.10.2025 – 10:14

    PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

    Ravensburg (ots) - Überlingen Auto mutwillig beschädigt Ein bislang unbekannter Täter riss in der Nacht von Donnerstag auf Freitag an einem VW Tiguan den Heckscheibenwischer ab und verursachte damit einen Schaden von ca. 70 Euro. Der VW war im besagten Zeitraum auf einem Anwohnerparkplatz in der Lindenstraße vor einer Buchhandlung berechtigt geparkt. Das Polizeirevier Überlingen, Telefon 07551/804-0 erbittet ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren