Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Ravensburg (ots)

Überlingen

Auto mutwillig beschädigt

Ein bislang unbekannter Täter riss in der Nacht von Donnerstag auf Freitag an einem VW Tiguan den Heckscheibenwischer ab und verursachte damit einen Schaden von ca. 70 Euro. Der VW war im besagten Zeitraum auf einem Anwohnerparkplatz in der Lindenstraße vor einer Buchhandlung berechtigt geparkt. Das Polizeirevier Überlingen, Telefon 07551/804-0 erbittet Täterhinweise.

Friedrichshafen

Mann mit Pfefferspray verletzt

Am Freitagabend, gegen 22:50 Uhr kam es auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums in der Stockerholzstraße in Manzell zu einem tätlichen Übergriff auf einen 20-Jährigen. Der bislang unbekannte Täter soll den 20-jährigen Geschädigten mit Pfefferspray besprüht und verletzt haben. Im Anschluss soll der ca. 180 cm große, dunkel gekleidete Täter mit Vollbart in unbekannte Richtung die Örtlichkeit zusammen mit einem Begleiter verlassen haben. Das Polizeirevier Friedrichshafen, Telefon 07541/701-0 erbittet Täterhinweise und/oder Hinweise zum Tatablauf.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell