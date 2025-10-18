PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis
Ravensburg (ots)
Überlingen
Auto mutwillig beschädigt
Ein bislang unbekannter Täter riss in der Nacht von Donnerstag auf Freitag an einem VW Tiguan den Heckscheibenwischer ab und verursachte damit einen Schaden von ca. 70 Euro. Der VW war im besagten Zeitraum auf einem Anwohnerparkplatz in der Lindenstraße vor einer Buchhandlung berechtigt geparkt. Das Polizeirevier Überlingen, Telefon 07551/804-0 erbittet Täterhinweise.
Friedrichshafen
Mann mit Pfefferspray verletzt
Am Freitagabend, gegen 22:50 Uhr kam es auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums in der Stockerholzstraße in Manzell zu einem tätlichen Übergriff auf einen 20-Jährigen. Der bislang unbekannte Täter soll den 20-jährigen Geschädigten mit Pfefferspray besprüht und verletzt haben. Im Anschluss soll der ca. 180 cm große, dunkel gekleidete Täter mit Vollbart in unbekannte Richtung die Örtlichkeit zusammen mit einem Begleiter verlassen haben. Das Polizeirevier Friedrichshafen, Telefon 07541/701-0 erbittet Täterhinweise und/oder Hinweise zum Tatablauf.
