PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ravensburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Ravensburg (ots)

Überlingen

Auto mutwillig beschädigt

Ein bislang unbekannter Täter riss in der Nacht von Donnerstag auf Freitag an einem VW Tiguan den Heckscheibenwischer ab und verursachte damit einen Schaden von ca. 70 Euro. Der VW war im besagten Zeitraum auf einem Anwohnerparkplatz in der Lindenstraße vor einer Buchhandlung berechtigt geparkt. Das Polizeirevier Überlingen, Telefon 07551/804-0 erbittet Täterhinweise.

Friedrichshafen

Mann mit Pfefferspray verletzt

Am Freitagabend, gegen 22:50 Uhr kam es auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums in der Stockerholzstraße in Manzell zu einem tätlichen Übergriff auf einen 20-Jährigen. Der bislang unbekannte Täter soll den 20-jährigen Geschädigten mit Pfefferspray besprüht und verletzt haben. Im Anschluss soll der ca. 180 cm große, dunkel gekleidete Täter mit Vollbart in unbekannte Richtung die Örtlichkeit zusammen mit einem Begleiter verlassen haben. Das Polizeirevier Friedrichshafen, Telefon 07541/701-0 erbittet Täterhinweise und/oder Hinweise zum Tatablauf.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Polizeiführer vom Dienst
Sven Herbstrith
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ravensburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ravensburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ravensburg
Alle Meldungen Alle
  • 17.10.2025 – 15:52

    PP Ravensburg: Brand in Wohnung

    Isny im Allgäu / Landkreis Ravensburg (ots) - Bei einem Brand in einer Wohnung in Kleinhaslach am Freitagvormittag hat sich ein 25-Jähriger verletzt. Aus bislang unklarer Ursache fing gegen 11 Uhr ein Sofa Feuer, was durch den 25-Jährigen und seinen Mitbewohner selbst gelöscht werden konnte. Erst rund eine Stunde nach dem Brand informierte der Mann die Feuerwehr über den Vorfall, die sich um mögliche Glutnester kümmerte. Nach einem Besuch beim Hausarzt wurde der ...

    mehr
  • 17.10.2025 – 14:20

    PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

    Landkreis Sigmaringen (ots) - Sigmaringen Mehre Gullideckel ausgehoben Gleich mehrere Gullideckel hat ein Unbekannter am späteren Donnerstagabend in der Bittelschießer Straße, der Binger Straße, der Hochbergstraße und im Bereich Kreuzkirche ausgehoben und hierdurch den Straßenverkehr gefährdet. Am Pkw einer 60-Jährigen, die den ausgehobenen Gullideckel während der Fahrt zu spät wahrgenommen hatte, entstand ...

    mehr
  • 17.10.2025 – 14:15

    PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

    Landkreis Ravensburg (ots) - Ravensburg Einbruch in Kindertagesstätte Zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen hat sich ein Einbrecher Zutritt zu einer Kindertagesstätte in der Nikolausstraße verschafft. Der Täter gelangte nach bisherigen Erkenntnissen durch ein Fenster in das Gebäude und durchwühlte nahezu alle Räume. Der Täter riss einen Tresor in einem Büroraum heraus und stahl außerdem mehrere ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren