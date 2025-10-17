Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Mehre Gullideckel ausgehoben

Gleich mehrere Gullideckel hat ein Unbekannter am späteren Donnerstagabend in der Bittelschießer Straße, der Binger Straße, der Hochbergstraße und im Bereich Kreuzkirche ausgehoben und hierdurch den Straßenverkehr gefährdet. Am Pkw einer 60-Jährigen, die den ausgehobenen Gullideckel während der Fahrt zu spät wahrgenommen hatte, entstand geringerer Sachschaden. Das Polizeirevier Sigmaringen hat die Ermittlungen zu dem Unbekannten aufgenommen und hat eine erste Personenbeschreibung erhalten. Ein Mann mit Sonnenbrille und lockigen Haaren soll in der Binger Straße unterwegs gewesen sein und als Täter in Frage kommen. Personen, die weitere Hinweise zu den ausgehobenen Gullideckeln und dem beschriebenen Unbekannten geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07571/104-0 zu melden. Die Verkehrssicherheit wurde durch die örtliche Feuerwehr wieder hergestellt, indem sie die Gulliabdeckungen wieder korrekt einsetzten.

Sauldorf

Rehen ausgewichen - Pkw prallt gegen Baum

Mit offensichtlich lediglich leichteren Verletzungen ist am Donnerstagabend ein 43-Jähriger davongekommen, der auf der Schwandorfer Straße zwischen Boll und Sauldorf mehreren Rehen ausgewichen war. Der Seat-Fahrer musste ausweichen, als mehrere Rehe die Fahrbahn kreuzten, kam dabei mit seinem Wagen von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. An seinem Fahrzeug entstand Sachschaden von schätzungsweise rund 15.000 Euro, den verletzten 43-Jährigen brachte ein Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus.

Scheer

Durchfahrtsverbot überwacht

An zwei Tagen in Folge haben Beamte des Polizeireviers Sigmaringen das, anlässlich einer Baustelle bestehende, Durchfahrtsverbot in der Jahnstraße überwacht. Nachdem die Beamten am Mittwochnachmittag rund fünf Dutzend Verkehrsteilnehmer, die gegen das ausgeschilderte Durchfahrtsverbot verstießen, noch mündlich verwarnten und für Verständnis warben, wurden für rund ein Dutzend Autofahrerinnen und Autofahrer am Donnerstagmorgen bei der zweiten Kontrolle Bußgelder fällig. Das Polizeirevier Sigmaringen wird die Verkehrssituation weiterhin im Blick behalten.

Herbertingen

Verkehrskontrolle - Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr

Mit einer Anzeige wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr muss ein 53-Jähriger nach einer Polizeikontrolle am Donnerstagabend rechnen. Beamte des Polizeireviers Bad Saulgau stoppten den Autofahrer im Gemeindegebiet und führten mit ihm im Rahmen der Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit einen Alkoholvortest durch. Nachdem der Test über 1,1 Promille ergab, musste der 53-Jährige in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt.

Pfullendorf

Unfallflucht

Wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle ermittelt der Polizeiposten Pfullendorf nach einem Parkrempler und bittet um Zeugenhinweise. Am Donnerstag zwischen 8.45 Uhr und 11 Uhr hatte ein 76-Jähriger seinen VW-Golf auf dem Parkplatz des ehemaligen Krankenhauses abgestellt. Bei der Rückkehr an seinen Wagen musste er an der Beifahrerseite einen Streifschaden feststellen. Von dem Unfallverursacher fehlte jede Spur. Personen, die den Unfall möglicherweise beobachtet haben oder Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07552/2016-0 zu melden. Der Sachschaden am Golf beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell