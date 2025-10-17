PP Ravensburg: Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Ravensburg und des Polizeipräsidiums Ravensburg vom 17.10.205

Polizeipräsidium Ravensburg

Jugendlicher ausgeraubt - Polizei sucht weitere Zeugen

Wegen eines Raubdeliktes ermittelt die Polizei aktuell gegen einen 16 Jahre alten Tatverdächtigen. Dieser soll am Donnerstagnachmittag einen Gleichaltrigen mehrmals geschlagen und ihm den Inhalt seiner Hosentasche abgenommen haben. Angaben des Opfers zufolge soll er gegen 14.15 Uhr im Bereich des Marienplatzes auf den ihm flüchtig bekannten Tatverdächtigen gestoßen sein. Gemeinsam seien sie in Richtung Landgericht gegangen und in die Schulgasse abgebogen. Dort habe der Tatverdächtige seinen Gefährten unvermittelt angegriffen und die Herausgabe seiner Wertgegenstände gefordert. Der 16-Jährige griff kurzerhand selbst in die Hosentasche seines Opfers und nahm eine Schachtel mit mehreren Gegenständen an sich. Als der Angegriffene laut um Hilfe rief, suchte sein Gegenüber über die Schulgasse in die Bachstraße das Weite. Der bei dem Angriff leicht verletzte Jugendliche lief zurück zum Marienplatz, wo Zeugen die Polizei über den Vorfall informierten. Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren ein und bitten nun Personen, die Zeugen der Auseinandersetzung wurden, sich unter Tel. 0751/803-3333 beim Polizeirevier Ravensburg zu melden.

