Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Gammertingen

Polizei bittet um Zeugenhinweise zu Unfallflucht

Zu einer Unfallflucht am Mittwochvormittag in der Sigmaringer Straße bittet der Polizeiposten Gammertingen um Zeugenhinweise. Bei offenbar regem Publikumsverkehr streifte nach bisherigen Erkenntnissen ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer zwischen 10 Uhr und 11.30 Uhr einen geparkten Audi A1 und richtete an diesem Sachschaden von mehreren hundert Euro an. Um die Schadensregulierung kümmerte sich der Unfallverursacher nicht und fuhr davon. Anhand der Spurenlage könnte es sich bei dem Verursacherfahrzeug um einen weißen Pkw gehandelt haben. Personen, die den möglichen Parkrempler beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07574/921-687 zu melden.

Herbertingen

Alkoholisiert auf E-Scooter unterwegs

Weil er alkoholisiert mit seinem E-Scooter gefahren ist, erwartet einen 19-Jährigen eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr. Der junge Mann war am Donnerstag kurz nach Mitternacht in der Pfarrstraße in eine Polizeikontrolle geraten und hatte bei einem Alkoholvortest weit über 1,1 Promille gepustet. Der von ihm genutzte E-Scooter gilt als Kraftfahrzeug, weshalb bei der Nutzung dieselben Alkoholgrenzen gelten wie bei anderen Kraftfahrzeugen, beispielsweise Pkw. Der 19-Jährige musste in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben.

Ostrach

Teenager bei Rollerunfall schwer verletzt

Mit schweren Verletzungen musste ein 16-Jähriger nach einem Rollerunfall am Mittwochmorgen von einem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Teenager verlor nach bisherigen Erkenntnissen wohl aufgrund seines plötzlich stark beschlagenen Motorradhelms kurz vor 7 Uhr auf der Kreisstraße zwischen Waldbeuren und Hahnennest an der Kreuzung zur L 280 die Kontrolle über sein Zweirad und prallte auf einer Verkehrsinsel gegen ein Verkehrszeichen. Ersthelfer kümmerten sich um den Verletzten und verständigten den Rettungsdienst. Am Motorroller entstand wirtschaftlicher Totalschaden von mehreren hundert Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell