Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

In der Probezeit unter Drogeneinfluss am Steuer

Auf THC hat ein Drogentest bei einem 18-jährigen Autofahrer angeschlagen, der am frühen Sonntagmorgen kurz vor 4 Uhr im Stadtgebiet von einer Polizeistreife angehalten wurde. Bei der Verkehrskontrolle stellten die Beamten bei dem Mann deutliche Anzeichen auf Betäubungsmittelbeeinflussung fest, ein daraufhin durchgeführter Vortest reagierte positiv auf THC. Der 18-Jährige musste sich in der Folge eine Blutprobe entnehmen lassen und durfte nicht mehr weiterfahren. Sollte die Blutprobe den Konsum von THC bestätigen, kommen auf den jungen Mann, der sich führerscheinrechtlich derzeit noch in der Probezeit befindet, ein empfindliches Bußgeld und ein mehrwöchiges Fahrverbot zu. Zudem muss er mit Punkten in Flensburg, einer Verlängerung der Probezeit und einem Aufbauseminar rechnen.

Kißlegg

Betrunkener Autofahrer aus dem Verkehr gezogen

Nicht mehr weiterfahren durfte ein 57-jähriger Autofahrer, der am Sonntagabend kurz nach 17.30 Uhr deutlich alkoholisiert im Bereich des Bahnhofs von der Polizei gestoppt wurde. Der Mann fiel den Polizeibeamten wegen seines nicht angelegten Sicherheitsgurts auf. Bei der Verkehrskontrolle schlug den Beamten leichter Alkoholgeruch entgegen. Weil ein Atemalkoholtest einen Wert von über einem Promille anzeigte, musste der 57-Jährige anschließend eine Blutprobe in einem Krankenhaus abgeben. Zudem wurde ihm von dem Beamten die Weiterfahrt untersagt. Der 57-Jährige wird nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Eva Müller und Daniela Baier
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp.pressestelle@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell

