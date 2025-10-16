Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Kressbronn

Unfall an Pannenbucht

Ein verbotener Halt in einer Pannenbucht auf der Bundesstraße 31 hatte am Mittwochvormittag einen Unfall zur Folge. Nach seinem unerlaubten Stopp auf Höhe Hüttmannsberg fuhr der 58-Jährige mit seinem Audi aus der Pannenbucht an und übersah mutmaßlich aus Unachtsamkeit einen herannahenden VW. Der 41-jährige Lenker bremste stark ab, konnte einen Unfall jedoch nicht mehr verhindern und stieß gegen den Audi. Insgesamt entstand rund 7.000 Euro Sachschaden, verletzt wurde glücklicherweise niemand. Den Unfallverursacher erwartet nun eine Anzeige.

Stetten

Gegen Leitplanke gefahren

Nicht mehr fahrbereit war ein Pkw nach einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag gegen 15.30 Uhr auf der Brücke der B 33 bei Stetten. Ein 18-jähriger BMW-Fahrer war von der B 31 kommend unterwegs, als er aus nicht geklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam und in die Leitplanke prallte. Am Wagen entstand rund 5.000 Euro Sachschaden, er war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Leitplanke wurde ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Der 18-Jährige verletzte sich bei dem Unfall nicht.

Meckenbeuren

Von Fahrbahn abgekommen

Wirtschaftlicher Totalschaden dürfte an einem VW Polo bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend gegen 23 Uhr auf der B 467 entstanden sein. Zwischen Höll und Liebenau kam der Fahrer aufgrund Unachtsamkeit nach rechts von der Straße ab und verlor im Grünstreifen die Kontrolle über seinen Wagen. Dabei kollidierte er mit einem Verkehrszeichen und kam zum Stehen. An seinem Wagen beläuft sich der Sachschaden auf rund 10.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

