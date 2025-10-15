Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Baienfurt

Mehrere Verletzte bei Unfall

Mehrere Verletzte und zwei nicht mehr fahrbereite Autos waren die Folge eines Unfalls am Dienstag gegen 13 Uhr auf der L 317. Ein 18 Jahre alter Autofahrer war in Richtung Berg unterwegs und bog an der Ampel nach links in die Schussentalstraße ab. Dabei kam es zum wuchtigen Zusammenstoß mit einem Entgegenkommenden. Alle vier Beteiligten wurden vom Rettungsdienst versorgt und teilweise zur weiteren ambulanten Behandlung in Krankenhäuser gebracht. Sowohl der Mercedes als auch der Fiat wurden erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden.

Baindt

Unfallflucht - Polizei bittet um Hinweise

Um Hinweise zur Fahrerin eines weißen Audi Q2 mit Ravensburger Kennzeichen bittet das Polizeirevier Weingarten nach einer Unfallflucht. Zeugen haben beobachtet, wie die Fahrerin mittleren Alters und mit blonden Haaren gegen 17.10 Uhr beim Ausparken in der Straße "Klosterhof" einen geparkten Hyundai touchiert hat und danach davonfuhr. Ob die Fahrerin den Unfall bemerkt hat, ist bislang noch unklar. Zurück blieb an dem geparkten Wagen ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Hinweise auf die noch unbekannte Unfallverursacherin nimmt das Polizeirevier Weingarten unter Tel. 0751/803-6666 entgegen.

Bad Waldsee

Gartenhütten aufgebrochen

Ein Unbekannter hat zwischen Montagabend und Dienstagmittag in der Kleingartenanlage in der Riedgasse mehrere Gartenhütten aufgebrochen. Der Täter stahl den bisherigen Erkenntnissen zufolge jedoch nichts und zog von Dannen. Der angerichtete Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro beziffert. Der Polizeiposten Bad Waldsee hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die insbesondere zwischen 18 Uhr und 11.45 Uhr verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter Tel. 07524/4043-0 zu melden.

Bad Waldsee

Einbrecher stehlen dutzende Geräte

Dutzende hochpreisige Profilschweißgeräte haben Unbekannte zwischen Sonntagnachmittag und Montagmorgen aus einer Firma im Riedweg gestohlen. Die Diebe verschafften sich über eine Notausgangstür Zutritt zu den Lager- und Verkaufsflächen und nahmen gezielt 45 Maschinen im Wert von insgesamt rund 150.000 Euro mit. Die Ermittler gehen aufgrund des Diebstahl-Volumens davon aus, dass die Täter das Diebesgut mit einem Sattelzug oder mehreren Transportern abtransportiert haben dürften. Personen, die insbesondere zwischen 17 Uhr und 7 Uhr verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sonstige Hinweise zu den Profilschweißgeräten geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07524/4043-0 zu melden.

Bad Wurzach

Von Fahrbahn abgekommen

Leichte Verletzungen hat sich ein 24 Jahre alter Sprinter-Fahrer bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen gegen 2.30 Uhr auf der B 465 zwischen Leutkirch und Bad Wurzach zugezogen. Der Fahrer war in Richtung Bad Wurzach unterwegs, als er aus nicht geklärter Ursache zunächst nach rechts von der Fahrbahn abkam und mit der Umleitungsbeschilderung kollidierte. Beim Gegensteuern kam er schließlich nach links von der Straße ab und nach rund 100 Metern im Grünstreifen zum Stehen. Der Fahrer zog sich leichte Verletzungen zu und wurde zur Versorgung in eine Klinik gebracht. Am Sprinter entstand rund 20.000 Euro Sachschaden, an der Verkehrseinrichtung wird dieser auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um den Unfallwagen. Die Feuerwehr kümmerte sich um ausgelaufene Betriebsflüssigkeiten.

Ravensburg

Alkoholisiert am Steuer - Zeugen melden Schlangenlinien-Fahrt

Zeugen haben am Dienstagabend einen Fahrer bei der Polizei gemeldet, der mit seinem Pkw zwischen Weststadt und Weissenau in auffälligen Schlangenlinien fuhr und offenbar deutlich alkoholisiert war. Eine Streife des Polizeireviers Ravensburg stoppte daraufhin den Wagen und konnte den Verdacht bestätigen. Ein Alkoholvortest bei dem 45 Jahre alten Fahrer des Wagens ergab über drei Promille, sodass den Alkoholisierten nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr erwartet. Neben einer Blutentnahme in einem Krankenhaus, die der Mann über sich ergehen lassen musste, beschlagnahmten die Beamten auch den Führerschein des 45-Jährigen und die Fahrzeugschlüssel.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell