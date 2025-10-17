Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Einbruch in Kindertagesstätte

Zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen hat sich ein Einbrecher Zutritt zu einer Kindertagesstätte in der Nikolausstraße verschafft. Der Täter gelangte nach bisherigen Erkenntnissen durch ein Fenster in das Gebäude und durchwühlte nahezu alle Räume. Der Täter riss einen Tresor in einem Büroraum heraus und stahl außerdem mehrere Elektronikartikel. Das Polizeirevier Ravensburg bittet Personen, die Hinweise auf den Einbruch geben können, sich unter Tel. 0751/803-3333 zu melden.

Ravensburg

Pkw aufgebrochen

Zeugen sucht das Polizeirevier Ravensburg, nachdem am Donnerstag zwischen 8 und 18 Uhr ein Pkw auf dem Parkplatz der Oberschwabenhalle aufgebrochen wurde. Der Täter schlug eine Scheibe des Wagens ein und stieg in das Fahrzeug. Dort verschmierte er Joghurt und durchwühlte den Wagen. Ob auch etwas gestohlen wurde, ist aktuell unbekannt. Personen, die Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-3333 zu melden.

Wangen

Drogenfahrt gestoppt

Unter Drogeneinfluss dürfte ein Autofahrer gestanden haben, der am Donnerstag kurz vor 16.30 Uhr von der Autobahnpolizei auf der A 96 bei Wangen-Nord aus dem Verkehr gezogen wurde. Der 22-jährige Audi-Lenker war in südlicher Richtung unterwegs, als er von der Polizei kontrolliert wurde. Nachdem sich der Verdacht der Drogenbeeinflussung ergab und ein Vortest positiv auf gleich mehrere Rauschmittel reagierte, untersagten die Beamten dem Mann die Weiterfahrt. Er musste in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben und hat nun mit einer Anzeige sowie einem Bußgeld zu rechnen.

Leutkirch

Männer gehen mit Steinen aufeinander los

Mit Steinen sind zwei Männer am Donnerstagabend in der Straße "Im Schleifrad" aufeinander losgegangen. Die beiden 27 und 30 Jahre alten Beteiligten gerieten gegen 18.45 Uhr in der Nähe der Bahngleise in Streit, woraufhin sie sich mit faustgroßen Steinen schlugen. Beide trugen mehrere Verletzungen davon und mussten in der Folge versorgt werden. Das Polizeirevier Leutkirch hat ein Ermittlungsverfahren gegen die Männer eingeleitet.

Leutkirch

Unfallflucht

Zeugen sucht das Polizeirevier Leutkirch, nachdem am Donnerstag zwischen 11.45 Uhr und 17.45 Uhr auf einem Parkplatz eines Holzbearbeitungsbetriebs "In den Bögen" ein Auto beschädigt wurde. Der Verantwortliche, der den grauen VW Tiguan auf der Beifahrerseite großflächig beschädigte, dürfte mit einem hellen und größeren Fahrzeug unterwegs gewesen sein. Im Anschluss suchte er das Weite. Hinweise zur Tat nimmt das Polizeirevier Leutkirch unter Tel. 07561/8488-0 entgegen.

Aichstetten

Diebstahl an Fahrrädern

Ein Dieb war am Donnerstag an mindestens zwei Fahrrädern am Bahnhof zugange. Die Fahrzeuge waren zwischen 6 und 22 Uhr im Bereich des Bahnhofs abgestellt. Der Täter montierte an einem Rad einen Lenker ab und beschädigte die Lichteinrichtung, an einem anderen wurde aus einer Fahrradtasche ein Ladegerät und eine Pumpe gestohlen. Personen, die Hinweise zu den Taten geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07561/8488-0 beim Polizeirevier Leutkirch zu melden.

Weingarten

In Schrebergartenlaube eingebrochen

Bargeld und mehrere Powerbanks hat ein Unbekannter gestohlen, der zwischen vergangenem Samstag und diesem Donnerstag in eine Gartenlaube des Schrebergartens in der Wildeneggstraße eingebrochen ist. Der Täter hebelte eine Tür auf und richtete neben dem Diebstahlschaden auch Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro an. Personen, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-6666 beim Polizeirevier Weingarten zu melden.

Weingarten

Gefährliches Überholmanöver hat Unfall zur Folge - Polizei bittet um Hinweise

Nach einem gefährlichen Überholmanöver, das am Donnerstag gegen 17 Uhr auf der L 317 einen Unfall zur Folge hatte, ermittelt die Polizei und bittet um Hinweise. Ein unbekannter Autofahrer überholte Höhe Rößlerweiher in einer Kurve einen Traktor und übersah dabei offenbar den Gegenverkehr. Ein Entgegenkommender bremste stark ab, konnte dadurch einen Zusammenstoß verhindern und fuhr weiter. Im nachfolgenden Verkehr kam es durch das Bremsmanöver jedoch zu einem Unfall. Ein 22 Jahre alter Renault-Fahrer hatte die Gefahr vor sich zu spät erkannt und fuhr dem VW eines vorausfahrenden 20-Jährigen auf. Insgesamt entstand beim Zusammenstoß rund 8.000 Euro Sachschaden. Hinweise zu den unbekannten Verkehrsteilnehmern, insbesondere zum Überholenden, nimmt die Polizei Weingarten unter Tel. 0751/803-6666 entgegen.

Baienfurt

Einbrecher steigt in Getränkemarkt ein

Einen Tresor in einem Getränkemarkt in der Eisenbahnstraße aufgebrochen haben Unbekannte in der Nacht zum Donnerstag. Die Täter stiegen über ein Fenster in das Gebäude ein und brachen dort mehrere Bürotüren auf. Sie öffneten mit Schleif-Werkzeug einen massiven Tresor und stahlen daraus einen vierstelligen Geldbetrag. Das Polizeirevier Weingarten ermittelt wegen des Einbruchs und bittet unter Tel. 0751/803-6666 um Hinweise.

