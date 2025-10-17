Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Zwei Männer, zwei Räder, zwei Promille

Deutlich zu viel Alkohol hatten zwei junge Männer intus, die in der Nacht auf Freitag von der Polizei gestoppt wurden. Die Beamten waren auf das Duo aufmerksam geworden, als die beiden per Rad und E-Scooter in deutlichen Schlangenlinien auf dem Gehweg unterwegs waren. In der Kontrolle ergab die Atemalkoholmessung beim heranwachsenden Radler etwa 2,1 Promille, beim jugendlichen E-Scooter-Fahrer rund 2,2 Promille. Beide mussten in einer Klinik eine Blutprobe abgeben. Neben einer Strafanzeige dürften auch führerscheinrechtliche Konsequenzen die Folge der Trunkenheitsfahrt sein.

Friedrichshafen

Passant läuft vor Stadtbus - Unfall fordert mehrere Verletzte

Zeugen zu einem Verkehrsunfall, bei dem am Donnerstag gegen 16 Uhr am Bahnhofsplatz mehrere Personen verletzt wurden, sucht die Polizei Friedrichshafen. Ein Stadtbusfahrer bog auf den Bahnhofsplatz ein und musste dort aufgrund eines 52 Jahre alten Fußgängers stark abbremsen, als dieser unvermittelt auf die Fahrbahn trat. Dennoch erfasste der Bus den Fußgänger, im Bus verletzten sich vier Insassen durch die eingeleitete Vollbremsung leicht. Der 52-Jährige zog sich beim Zusammenstoß ebenfalls eher leichte Verletzungen zu. Zur Versorgung der Verletzten, die in eine Klinik gebracht wurden, waren mehrere Rettungskräfte an der Unfallstelle im Einsatz. Passanten, die den Hergang des Unfalls beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 bei der Polizei zu melden.

Friedrichshafen

Frau auf Parkplatz angefahren - Polizei bittet um Hinweise

Nach einem Unfall auf dem Parkplatz einer Apotheke in der Ehlersstraße, der sich bereits am Dienstag gegen 14 Uhr ereignet hat, sucht die Polizei nach Zeugen und dem unbekannten Verursacher. Ein Autofahrer übersah auf dem Parkplatz mutmaßlich eine aus der Apotheke herauslaufende 33-Jährige, touchierte sie und fuhr davon. Die Frau stürzte zu Boden, verletzte sich dabei leicht und zeigte den Unfall erst am Donnerstagnachmittag an. Die Polizei Friedrichshafen ermittelt in dieser Sache und bittet unter Tel. 07541/701-0 um sachdienliche Hinweise zum zweiten Unfallbeteiligten.

Kressbronn

Unbekannter nimmt Motorradfahrer die Vorfahrt und flüchtet

Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich bereits am Dienstagmorgen gegen 7.20 Uhr im Kreisverkehr bei Linderhof ereignet hat, sucht der Polizeiposten Langenargen. Ein unbekannter Autofahrer fuhr mit einem dunklen Wagen von Kressbronn kommend in den Kreisel ein und nahm dabei einem Motorradfahrer die Vorfahrt. Der 16-Jährige bremste seine 125er stark ab, kam dabei zu Fall und verletzte sich leicht. Der Unfallverursacher fuhr weiter, ohne sich um den gestürzten Jugendlichen zu kümmern. Ein Rettungsdienst brachte den 16-Jährigen zur weiteren Versorgung in eine Klinik. An seiner Honda entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Personen, die den Unfall beobachtet haben oder sonstige Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07543/9316-0 zu melden.

Eriskirch

Unfallflucht

Nach einer Verkehrsunfallflucht am Mittwoch gegen 12.30 Uhr auf der Bundesstraße 31 bei Eriskirch ermittelt die Polizei. Ein bislang namentlich nicht bekannter Lastwagenfahrer war in Richtung Friedrichshafen unterwegs und erkannte dabei offenbar den langsam vor sich fahrenden Honda nicht. Er fuhr auf den Wagen auf und gab der Fahrerin im folgenden Gespräch zu verstehen, dass er nichts versteht, und fuhr davon, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Am Honda entstand bei dem Verkehrsunfall rund 5.500 Euro Sachschaden. Anhand des ausländischen Kennzeichens des Sattelzugs wollen die Ermittler nun die Identität des Unfallflüchtigen klären. Ihn erwartet eine Strafanzeige.

Eriskirch

Nach Parkrempler davongefahren

Blaue Lackantragungen und einen Sachschaden von rund 3.000 Euro hat ein Unbekannter am Mittwoch zwischen 16.30 Uhr und 17 Uhr an einem Audi hinterlassen, der auf dem Parkplatz einer Arztpraxis und einer Bank in der Mariabrunnstraße abgestellt war. Mutmaßlich beim Ein- oder Ausparken touchierte der Unbekannte den Wagen vorne links und fuhr danach einfach davon. Die Polizei Friedrichshafen ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht und bittet Zeugen um sachdienliche Hinweise zum Verursacher und dessen mutmaßlich blauen Wagen.

Überlingen

In Gärtnerei eingebrochen

Einbrecher sind in der Zeit zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagvormittag in eine Gärtnerei in der Rauensteinstraße eingestiegen. Sie verschafften sich über einen Metalldrahtzaun Zutritt zum Freigelände und drangen von dort in ein Gewächshaus ein. Die Täter stahlen eine Einachser Hack- und Fräseinrichtung der Marke Agria, ein Ladegerät für einen Gabelstapel, einen Wiesenmäher vom Typ Herkules FL500 und einen Hubwagen. Der Diebstahlschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Die Polizei Überlingen ermittelt wegen des Einbruchs und nimmt Hinweise unter Tel. 07551/804-0 entgegen.

