Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Brand in Wohnung

Isny im Allgäu / Landkreis Ravensburg (ots)

Bei einem Brand in einer Wohnung in Kleinhaslach am Freitagvormittag hat sich ein 25-Jähriger verletzt. Aus bislang unklarer Ursache fing gegen 11 Uhr ein Sofa Feuer, was durch den 25-Jährigen und seinen Mitbewohner selbst gelöscht werden konnte. Erst rund eine Stunde nach dem Brand informierte der Mann die Feuerwehr über den Vorfall, die sich um mögliche Glutnester kümmerte. Nach einem Besuch beim Hausarzt wurde der 25-Jährige zur weiteren Behandlung seiner Verbrennungen in eine Klinik gebracht. Der Sachschaden, der durch das Feuer und die Rauchentwicklung entstand, wird auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag beziffert. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und will die Ursache des Brandes klären.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell