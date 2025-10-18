Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldung aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots)

Wangen im Allgäu

Brand eines Schuppens

Am Freitagabend gegen 19:30 Uhr löste der Brand eines Schuppens in der Lindauer Straße, Ecke Wolfgangstraße einen größeren Einsatz der Feuerwehr und des Rettungsdienstes aus. Bei Eintreffen der Polizei stand ein Holzschuppen hinter dem Kino in Vollbrand. Zu dieser Zeit war ein Übergreifen des Feuers auf die unmittelbar angrenzenden Gebäude nicht auszuschließen, weshalb das Kino und die ehemalige Schule geräumt wurden. Ca. 15 Personen mussten die Gebäude im ersten Angriff verlassen. Die Gebäude konnten am Abend wieder genutzt werden. Die zügige Intervention der Feuerwehr verhinderte ein Übergreifen der Flammen auf den Gebäudekomplex der Lindauer Straße 7 und 9, in dem sich auch das Kino und die ehemalige Schule befinden. Nach ersten Schätzungen entstand durch das Feuer ein Gesamtschaden von 50 000 Euro an dem zerstörten Holzschuppen und der diesem zugewandten in Mitleidenschaft gezogenen Gebäudefassade. Personen wurden nicht verletzt. Die polizeilichen Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Das Polizeirevier Wangen im Allgäu, Telefon 07522/984-0 erbittet Hinweise zu verdächtigen Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell