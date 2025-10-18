PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldung aus dem Landkreis Sigmaringen

Ravensburg (ots)

Sentenhart

Pkw überschlagen, zwei verletze Personen nach Kollision

Am Freitagnachmittag, gegen 13:55 Uhr kam es am Ortsausgang von Sentenhart zur Kollision zweier Autos. Bisherigen Erkenntnissen nach fuhr eine 68-jährige Autofahrerin mit ihrem Mazda auf der K8226 aus Richtung Wald an die Einmündung mit der K8271 bei Sentenhart. Beim Einfahren übersah sie eine vorfahrtsberechtigte VW Golf Fahrerin, die auf der K8271 von Sentenhart in Richtung Rast unterwegs war. Durch die Kollision im Einmündungsbereich überschlug sich der VW Golf und kam ca. 100 Meter nach der Einmündung auf dem Fahrzeugdach liegend zum Unfallendstand. Sowohl die Mazda-Fahrerin, als auch die 24-jährige Fahrerin des Golfs erlitten Verletzungen, die einer weiteren medizinischen Behandlung im Krankenhaus bedurften. Sie waren zum Unfallzeitpunkt alleine in ihren Autos unterwegs. Bislang wird davon ausgegangen, dass beide Fahrerinnen durch den Unfall leichte Verletzungen erlitten. Am Mazda entstand ein geschätzter Sachschaden von 5 000 Euro am Golf von ca. 25 000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Polizeiführer vom Dienst
Sven Herbstrith
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell

