PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: 16-Jährige aus Taunusstein vermisst

POL-RTK: 16-Jährige aus Taunusstein vermisst
  • Bild-Infos
  • Download

Bad Schwalbach (ots)

16-Jährige aus Taunusstein vermisst,

Taunusstein,

Freitag, 10.10.2025

(han) Seit Freitagnachmittag, dem 10.10.2025 wird die 16-jährige Angelina Mercedes Alija aus einem Wohnheim in Taunusstein vermisst. Zwischenzeitlich wurde sie im Bereich Bischofsheim gesehen und könnte sich aktuell möglicherweise im Frankfurter Stadtgebiet aufhalten.

Sie ist ca. 1,70 m groß und hat lange dunkle gewellte Haare. Sie war zuletzt bekleidet mit einer dunklen Jacke und einer dunklen Hose.

Die kriminalpolizeilichen Maßnahmen haben bisher nicht zum Auffinden der Angelina Mercedes geführt. Die Polizei bittet daher die Bevölkerung um Mithilfe. Hinweise nimmt die Polizeistation in Bad Schalbach unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 oder jede andere Polizeistation entgegen. Ein Lichtbild der Vermissten ist der Meldung beigefügt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden
Konrad-Adenauer-Ring 51
65187 Wiesbaden
Pressestelle
Telefon: (0611) 345-1043/1041/1042
E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen
Weitere Meldungen: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen
Alle Meldungen Alle
  • 21.10.2025 – 12:53

    POL-RTK: Fahrzeug zerkratzt +++ Zusammenstoß bei Waldems-Esch

    Bad Schwalbach (ots) - 1. Fahrzeug zerkratzt, Rüdesheim, Adolf-Kolping-Straße, Sonntag, 19.10.2025 bis Montag, 20.10.2025, 06:00 Uhr (fh)Zwischen Sonntag und Montag beschädigten Unbekannte ein in Rüdesheim geparktes Fahrzeug. Zu einem bislang unbekannten Zeitpunkt näherten sich die Täter dem Opel Corsa, welcher in der Adolf-Kolping-Straße stand und zerkratzten eine Fahrzeugseite mit einem unbekannten Gegenstand. ...

    mehr
  • 21.10.2025 – 09:09

    POL-RTK: Rücknahme Öffentlichkeitsfahndung

    Bad Schwalbach (ots) - (nie) Die Öffentlichkeitsfahndung vom 20.10.2025 nach der 14-Jährigen aus Eltville wird zurückgenommen. Die Vermisste konnte angetroffen werden. Es wird gebeten, das zur Verfügung gestellte Bildmaterial nicht weiter zu verwenden. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden Konrad-Adenauer-Ring 51 65187 Wiesbaden Pressestelle Telefon: (0611) 345-1043/1041/1042 E-Mail: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren