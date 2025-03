POL-PDKO: Fahren ohne Versicherungsschutz - kein Kavaliersdelikt Gleich zwei Fälle von abgelaufenen Versicherungskennzeichen

Boppard (ots) - Am Nachmittag des 02.03.2025 fanden im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Boppard in Emmelshausen, Sankt Goar und Spay Karnevalsumzüge statt. Am Abend fand der Abendumzug in Boppard statt. Im Verlauf der Veranstaltungen kam es zu keinen Straftaten. Personen mit aggressiven Verhaltensweisen wurden frühzeitig erkannt und des Platzes verweisen. ...

