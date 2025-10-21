PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen
POL-RTK: Rücknahme Öffentlichkeitsfahndung
Bad Schwalbach (ots)
(nie) Die Öffentlichkeitsfahndung vom 20.10.2025 nach der 14-Jährigen aus Eltville wird zurückgenommen. Die Vermisste konnte angetroffen werden.
Es wird gebeten, das zur Verfügung gestellte Bildmaterial nicht weiter zu verwenden.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden
Konrad-Adenauer-Ring 51
65187 Wiesbaden
Pressestelle
Telefon: (0611) 345-1043/1041/1042
E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de
Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell