PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Fahrzeug zerkratzt +++ Zusammenstoß bei Waldems-Esch

Bad Schwalbach (ots)

1. Fahrzeug zerkratzt,

Rüdesheim, Adolf-Kolping-Straße, Sonntag, 19.10.2025 bis Montag, 20.10.2025, 06:00 Uhr

(fh)Zwischen Sonntag und Montag beschädigten Unbekannte ein in Rüdesheim geparktes Fahrzeug. Zu einem bislang unbekannten Zeitpunkt näherten sich die Täter dem Opel Corsa, welcher in der Adolf-Kolping-Straße stand und zerkratzten eine Fahrzeugseite mit einem unbekannten Gegenstand. Dabei entstand ein Schaden in Höhe von mehreren Hundert Euro.

Von den Verursachern fehlt bislang jede Spur, daher nimmt die Polizeistation Rüdesheim Ihre Hinweise in der Sache unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 entgegen.

2. Zusammenstoß bei Waldems-Esch,

Waldems-Esch, Kreisstraße 714/Bundesstraße 8, Montag, 20.10.2025, 10:00 Uhr

(fh)Am Montagmorgen ereignete sich nahe Waldems-Esch eine Kollision zweier Pkw, bei der eine Beteiligte verletzt wurde. Gegen 10:00 Uhr befuhr eine 44-Jährige mit ihrer Mercedes B-Klasse die Kreisstraße 714 aus Richtung Steinfischbach kommend und beabsichtigte auf die Bundesstraße 8 abzubiegen. Auf dieser fuhr zeitgleich eine 65-jährige Opel-Fahrerin. Die Mercedes-Fahrerin missachtete die mittels Stoppschildes geregelte Vorfahrt und stieß mit dem von links kommenden Opel zusammen. Die 65-Jährige wurde verletzt und vor Ort ambulant vom Rettungsdienst versorgt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf schätzungsweise 18.000 Euro.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell