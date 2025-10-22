PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Achtung vor Zusammenstößen mit Wild! +++ Motorradfahrer bei Kollision verletzt +++ Zusammenstoß nach Vorfahrtsmissachtung

Bad Schwalbach (ots)

1. Achtung vor Zusammenstößen mit Wild! Rheingau-Taunus-Kreis, Oktober 2025

(fh)Mit Blick auf die aktuelle Jahreszeit und die insbesondere im Rheingau-Taunus-Kreis ländlich geprägten Gebiete, steigen auch wieder die Gefahren von Wildunfällen.

Die Polizei rät daher:

Unterschätzen Sie nicht die Gefährdung durch Tiere, die plötzlich die Straße überqueren. Gerade bei Fahrten durch ländliche Bereiche, Wald- und Wiesengebiete sollte vorsichtig gefahren werden - rechnen Sie insbesondere in den Morgenstunden, bei Dämmerung und nachts mit Wildwechsel. Passen Sie Ihre Fahrweise an, beachten Sie die entsprechenden Warnschilder und seien Sie bremsbereit. Wenn Sie Wild am Fahrbahnrand sehen, sollten Sie abblenden, abbremsen, hupen und gegebenenfalls anhalten. Schalten Sie die Warnblinkanlage ein und fahren Sie, wenn die Tiere sich entfernen, zunächst mit Schrittgeschwindigkeit weiter. Beobachten Sie dabei den Fahrbahnrand - einem Wildtier folgen oftmals noch weitere. Weichen Sie bei plötzlichem Wildwechsel oder einer unvermeidbaren Kollision nicht in den Gegenverkehr aus - bremsen Sie ab und halten Sie Ihre Fahrspur. Sollte es zu einem Zusammenstoß gekommen sein, versuchen Sie nicht, einem verletzten Tier zu helfen, es zu berühren oder gar mitzunehmen. Informieren Sie stattdessen umgehend die Polizei und sichern Sie die Unfallstelle ab, um sich nicht selbst zu gefährden.

2. Motorradfahrer bei Kollision verletzt, Idstein, Am Wörtzgarten, Mittwoch, 22.10.2025, 07:00 Uhr

(fh)Am frühen Mittwochmorgen kam es in Idstein zu einem Zusammenstoß zwischen einer Autofahrerin und einem Motorradfahrer. Ersten Ermittlungen nach befuhren die 48-jährige VW Tiguan Fahrerin sowie der 20-jährige Motorradfahrer in dieser Reihenfolge die Straße "Am Wörtzgarten" in Richtung der Richard-Klinger-Straße. In Höhe eines Baumarktes bog die Autofahrerin nach links ab, um in eine seitlich gelegene Parkbucht einzufahren. Der Zweiradfahrer beabsichtigte seinerzeit die Vorausfahrende zu überholen und stieß dabei gegen den im Abbiegevorgang befindlichen VW. Der Motorradfahrer verletzte sich bei der Kollision und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Auch die Pkw Fahrerin kam vorsorglich in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge, an denen ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 25.000 Euro entstand, mussten abgeschleppt werden.

3. Zusammenstoß nach Vorfahrtsmissachtung, Rüdesheim-Eibingen, Hugo-Asbach-Straße/Kaiserstraße, Dienstag, 21.10.2025, 18:45 Uhr

(fh)Am Dienstagabend wurde eine Fahrzeugführerin in Folge einer Kollision im Rüdesheimer Stadtteil Eibingen verletzt. Gegen 18:45 Uhr missachtete die 46-Jährige mit ihrem Kia Sorento an der Kreuzung der Hugo-Asbach-Straße und der Kaiserstraße die Vorfahrt des von rechts kommenden VW Passat eines 52-Jährigen und stieß mit diesem zusammen. In der Folge prallte ihr Fahrzeug dann auch noch gegen einen Verteilerkasten. Der Gesamtschaden beläuft sich auf knapp 25.000 Euro. Die 46-Jährige kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus, beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell