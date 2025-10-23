Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 251023 - 1096 Frankfurt- Oberrad: Brand in Raumschießanlage

Frankfurt (ots)

(ma) Wie den Medien bereits bekannt, kam es gestern Mittag (22. Oktober 2025) zu einem Brand in einer Raumschießanlage. Hierbei wurden drei Personen leicht verletzt.

Gegen 13:05 Uhr ging bei der Leitstelle der Feuerwehr die Mitteilung über einen Kellerbrand in der Mathildenstraße ein. Ersten Ermittlungen zur Folge ereignete sich zunächst ein lauter Knall und es kam zu einer starken Rauchentwicklung. Die auf der Schießbahn anwesenden Personen verließen den Bereich über den Notausgang. Drei von ihnen wurden durch das Einatmen von Rauchgas leicht verletzt.

Die Feuerwehr löschte den Brand und benötigte mehrere Stunden, um die Verrauchung zu bekämpfen. In dieser Zeit war die Offenbacher Landstraße in beide Fahrtrichtungen für den Verkehr gesperrt.

Die Brandursachenermittlung ist nun Aufgabe der Kriminalpolizei.

