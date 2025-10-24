Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 251024 - 1098 Frankfurt: Tag des Einbruchschutzes am 26.10.2025 - Polizeiliche Beratungsstelle geöffnet

Frankfurt (ots)

(bo) "Eine Stunde mehr für mehr Sicherheit" - Am Tag der Zeitumstellung am Sonntag, den 26. Oktober 2025, findet der diesjährige Tag des Einbruchschutzes statt. Bürgerinnen und Bürger können die zusätzliche Stunde noch am gleichen Tag sinnvoll nutzen und sich bei der polizeilichen Beratungsstelle auf der Zeil persönlich beraten lassen. Sie öffnet an diesem Tag zwischen 10 und 16 Uhr, um interessierten Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit zu bieten, auch ohne zuvor vereinbarten Termin vorbeizukommen.

Gerade die dunkle Jahreszeit wird von Einbrechern genutzt, um vermehrt Einbruchdiebstähle zu begehen. Neben finanziellen Schäden und ideellen Verlusten, ist ein Einbruch sehr häufig ein schockierendes Erlebnis, das tiefgreifende psychische Folgen nach sich zieht. Viele Opfer fühlen sich anschließend in ihrer Wohnung nicht mehr sicher und müssen sogar umziehen.

Ein aktuelles Beispiel dafür ist ein Einbruch in ein Einfamilienhaus in Sachsenhausen, welcher sich erst diese Woche ereignete. Die Anwohner waren im Tatzeitraum nicht zuhause, sodass die Täter genug Zeit hatten, einen Wandtresor mit Schmuck zu entwenden. Die Einbrecher erbeuteten dabei Wertgegenstände im mittleren fünfstelligen Bereich.

Damit Sie in der dunklen Jahreszeit vor Einbrechern gewappnet sind, können Sie sich am Tag des Einbruchschutzes sowie auch das ganze Jahr über bei der polizeilichen Beratungsstelle kostenlos beraten lassen.

Darüber hinaus hilft auch die Beachtung einiger Verhaltenstipps dabei, Ihr Zuhause sicherer zu machen:

- Ziehen Sie Ihre Wohnungs- oder Haustür nicht nur ins Schloss, sondern schließen Sie immer zweifach ab, auch wenn Sie nur kurz unterwegs sind.

- Verschließen Sie grundsätzlich immer alle Türen und Fenster beim Verlassen der Wohnung, das gilt ebenfalls für gekippte Fenster- Balkon- und Terrassentüren. Gekippte Fenster sind offene Fester!

- Nutzen Sie insbesondere bei längerer Abwesenheit verschiedene Möglichkeiten, um Ihre Anwesenheit vorzutäuschen. Gerade am frühen Abend ziehen dunkle Wohnungen potentielle Einbrecher an!

- Nutzen Sie die Möglichkeit der kostenlosen und auf Ihre individuelle Wohnsituation abgestimmten Beratung durch die Polizeiliche Beratungsstelle.

Kontaktmöglichkeiten:

Polizeiliche Beratungsstelle Zeil 33, 60313 Frankfurt am Main Tel.: 069/755-55555 Fax: 069/755-55559 E-Mail: beratungsstelle.ppffm@polizei.hessen.de Öffnungszeiten: Montag / Mittwoch / Freitag: 08:00 bis 12:00 Uhr Donnerstag: 16:00 bis 19:00 Uhr

Außerhalb der Öffnungszeiten führen die Beamtinnen und Beamten nach Terminvereinbarung auch Beratungen bei Ihnen zu Hause durch.

