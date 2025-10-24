Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 251024 - 1101 Frankfurt - Sachsenhausen

Oberrad: Zahlreiche Verstöße bei Gaststätten- und Gewerbekontrollen festgestellt

Frankfurt (ots)

(sh) Gestern (23. Oktober 2025) führte die Frankfurter Polizei gemeinsam mit dem Ordnungsamt, dem Finanz- und Hauptzollamt behördenübergreifende Gaststätten- und Gewerbekontrollen in Sachsenhausen und Oberrad durch. In insgesamt 15 Lokalitäten wurden zahlreiche Verstöße festgestellt, die zu Anzeigen, Festnahmen und Lokalschließungen führten.

Zu Beginn der Kontrollen wurden in einem Imbissrestaurant mehrere Personen festgenommen, die sich unerlaubt in Deutschland aufhielten.

Drei Etablissements betrieben illegale Spielautomaten. Ein Barbesitzer versuchte vergeblich, dies zu verschleiern. Als er die kontrollierenden Beamten sah, verschloss er die Vordertür. Zur gleichen Zeit warf sein mutmaßlicher Mitarbeiter einen Spielautomaten aus einem der rückwärtigen Fenster. Dort befanden sich bereits Beamte, die das Ganze beobachtet haben. Erst nach dem Wurf hat ein Angestellter die Tür geöffnet. In der Bar fanden die Beamten das abgerissene Kabel des Automaten in einer Steckdose.

In einem Kiosk stellten die Kontrollkräfte eine nicht geringe Menge Betäubungsmittel und Cannabisprodukte sowie Bargeld sicher. Im selben Geschäft wurden zudem unversteuerte Zigaretten und verbotene Nikotinbeutel beschlagnahmt.

Gegen 22:00 Uhr trafen die Kontrollkräfte auf eine 16-jährige Angestellte, die sich alleine in einem Kiosk befand. Wenig glaubwürdig gab das Mädchen vor, hier nicht zu arbeiten. Die Stadtpolizisten waren anderer Auffassung und haben den Kiosk geschlossen. Ein Cafébesitzer konnte keine Gewerbeanmeldung vorweisen und musste sein Lokal ebenfalls schließen. Starker Rattenbefall und Schimmel führten zur Schließung zweier weiterer Gaststätten.

Insgesamt wurden sieben Strafverfahren eingeleitet. Es wurden außerdem 35 Ordnungswidrigkeiten festgestellt und vier Objekte geschlossen.

