Polizeipräsidium Frankfurt am Main
POL-F: 251024 - 1100 Frankfurt-Bockenheim: Sachbeschädigung durch Graffiti
Frankfurt (ots)
(di) Im Zeitraum zwischen dem 21. Oktober und 22. Oktober 2025 beschmierten unbekannte zum wiederholten Male die Fassade eines Bürogebäudes in der Breitlacherstraße mit Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. Die Symbole wurden unkenntlich gemacht. Die Kriminalpolizei ermittelt.
