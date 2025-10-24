PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 251024 - 1100 Frankfurt-Bockenheim: Sachbeschädigung durch Graffiti

Frankfurt (ots)

(di) Im Zeitraum zwischen dem 21. Oktober und 22. Oktober 2025 beschmierten unbekannte zum wiederholten Male die Fassade eines Bürogebäudes in der Breitlacherstraße mit Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. Die Symbole wurden unkenntlich gemacht. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

