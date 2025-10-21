Polizei Mettmann

POL-ME: Einbrüche aus dem Kreisgebiet - 2510077

Bild-Infos

Download

Hilden / Mettmann / Velbert (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei folgende Einbrüche im Kreis Mettmann:

--- Velbert ---

In der Zeit von Samstag, 18. Oktober 2025, gegen 14 Uhr, bis Montag, 20. Oktober 2025, gegen 14:30 Uhr, sind noch unbekannte Täterinnen oder Täter in ein Reihenhaus an der Deilbachstraße in Velbert eingebrochen. Sie verschafften sich gewaltsam durch ein Fenster Zutritt und durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen. Was entwendet wurde, steht noch nicht fest.

Hinweise nimmt die Polizei in Velbert, Telefon 02051 946-6110, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Mettmann ---

In der Zeit von Sonntag, 19. Oktober 2025, gegen 22 Uhr, bis Montag, 20. Oktober 2025, gegen 4 Uhr, sind noch unbekannte Täterinnen oder Täter an der Bahnstraße in Mettmann eingebrochen. Sie verschafften sich gewaltsam durch die Wohnungstür Zutritt und entwendeten Kopfhörer und Zigaretten.

Hinweise nimmt die Polizei in Mettmann, Telefon 02104 982-6250, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Hilden ---

Am Montag, 20. Oktober 2025, sind noch unbekannte Täterinnen oder Täter zwischen 12:30 und 13:30 Uhr in ein Einfamilienhaus in einem Wohngebiet südlich des Ohligser Wegs in Hilden eingebrochen. Sie verschafften sich auf noch unbekannte Weise Zutritt und durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen. Was entwendet wurde, steht noch nicht fest.

Hinweise nimmt die Polizei in Hilden, Telefon 02103 898-6410, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

Weitere Informationen zum Thema Wohnungseinbruch und Antworten auf die Frage, wie Sie sich effektiv vor Einbrechern schützen können, erfahren Sie auf der Homepage der Kreispolizeibehörde Mettmann unter folgendem Link:

https://mettmann.polizei.nrw/wohnungseinbruch

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell