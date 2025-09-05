HZA-DD: Feierlicher Berufseinstieg beim Hauptzollamt Dresden / Jetzt Karriere beim ZOLL starten!

Hauptzollamt Dresden

HZA-DD: Feierlicher Berufseinstieg beim Hauptzollamt Dresden

Dresden (ots)

Am Montag, den 1. September 2025, begrüßte der Leiter des Hauptzollamtes Dresden, Leitender Regierungsdirektor Franz Horak, insgesamt 46 neue Anwärterinnen und Anwärter. Von diesen werden insgesamt neun Nachwuchskräfte ein duales Studium im gehobenen Dienst und 37 Nachwuchskräfte eine Ausbildung im mittleren Dienst beginnen. Im gesamten Bundesgebiet wurden rund 1.700 junge Menschen als angehende Zöllnerinnen und Zöllner feierlich vereidigt. Zudem begann ebenfalls zum 1. September 2025 für den IT-Nachwuchs des gehobenen Dienstes das duale Studium Verwaltungsinformatik.

Der duale Studiengang des Zolls dauert drei Jahre und schließt mit dem akademischen Grad "Bachelor of Law" (LL.B.) ab. Die Ausbildung im mittleren Dienst dauert zwei Jahre und berechtigt zum Führen der Berufsbezeichnung Finanzwirtin oder Finanzwirt. Theorie und Praxis wechseln sich dabei ab und bauen aufeinander auf. Die fachtheoretischen Teile werden im gehobenen Dienst an der Hochschule des Bundes für öffentliche Verwaltung in Münster absolviert, für den mittleren Dienst bei den Ausbildungsstätten des Bildungs- und Wissenschaftszentrums der Bundesfinanzverwaltung an den Dienstorten Erfurt, Leipzig, Plessow bei Potsdam, Rostock oder Sigmaringen. Die Praxisphasen verbringen die Nachwuchskräfte in verschiedenen Bereichen des Ausbildungshauptzollamts, bei nahe gelegenen Zollämtern und Zollfahndungsämtern sowie geeigneten Bereichen der Generalzolldirektion.

Nach Abschluss des dualen Studiums oder der Ausbildung erwartet die jungen Zöllnerinnen und Zöllner eine Verwendung in den unterschiedlichsten Aufgabenbereichen des Zolls. Das Spektrum reicht von Sachbearbeitung bis Spezialeinheit, sowie von Finanzkontrolle Schwarzarbeit bis Zollfahndung. Grundsätzlich übernimmt der Zoll alle seine geeigneten Nachwuchskräfte.

Mit der Einstellung beim Zoll erhalten die Nachwuchskräfte nicht nur ein fachlich hochwertiges Studium mit einem anerkannten akademischen Abschluss bzw. eine fundierte und abwechslungsreiche Ausbildung, sondern auch einen sicheren Arbeitsplatz mit vielen spannenden und abwechslungsreichen Tätigkeiten, mit denen sie u.a. für Steuereinnahmen, Verbraucherschutz, die Sicherung von Arbeitsplätzen und die Digitalisierung der Verwaltung in Deutschland sorgen.

Auch in den kommenden Jahren wird der Zoll verstärkt Ausbildungs- und Studienplätze für eine sichere Zukunft in einer großen Bundesverwaltung anbieten.

Für eine Einstellung zum 1. September 2026 können sich Interessierte noch bis zum 15. Oktober 2025 beim Hauptzollamt Dresden (gehobener oder mittlerer Zolldienst) oder bei der Generalzolldirektion (Verwaltungsinformatik) bewerben.

Ausführliche Informationen zu Bewerbung, Einstellung, Ausbildung und Studium beim Zoll finden sich unter www.zoll-karriere.de oder www.zoll.de ("Karriere").

Ansprechpartner für die Ausbildung und das Studium gehobener Dienst Zoll: Hauptzollamt Dresden Rebecca Weidner und Oxana Richter Telefon: 0351/4644-1048 bzw. -1045 E-Mail: presse.hza-dresden@zoll.bund.de www.zoll-karriere.de

Ansprechpartner für das Studium Verwaltungsinformatik beim Zoll: Generalzolldirektion Direktion I Dienstort Münster Telefon: 0228/303-14364 E-Mail: Bewerbungen-VIT@zoll.bund.de www.zoll-karriere.de

Original-Content von: Hauptzollamt Dresden