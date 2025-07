FW-D: Wohnungsbrand in Benrath, schnelles Eingreifen der Feuerwehr verhindert Ausbreitung. Mehrere Personen gerettet, zwei Wohnungen unbewohnbar.

Feuerwehr Düsseldorf

Düsseldorf (ots)

Samstag, 05. Juli 2025, 07:30 Uhr, Hasselsstraße, Benrath

Ein Wohnungsbrand im 2. OG eines Mehrfamilienhauses forderte am Samstagmorgen das Eingreifen der Feuerwehr Düsseldorf. Mehrere Personen wurden per Drehleiter aus dem Gebäude gerettet, ein Flammenüberschlag auf das Dachgeschoss konnte verhindert werden.

Gegen halb acht am Samstagmorgen meldeten mehrere Anrufer einen Zimmerbrand in einem Mehrfamilienhaus auf der Hasselsstraße. Umgehend entsandte daraufhin die Leitstelle der Berufsfeuerwehr Düsseldorf zwei Löschzüge sowie den Rettungsdienst der Landeshauptstadt Düsseldorf an die genannte Adresse.

Schon auf der Anfahrt war eine starke Rauchentwicklung erkennbar. Beim Eintreffen der ersten Kräfte machten sich mehrere Personen, teils von Brandrauch bedroht, an Fenstern in den Obergeschossen bemerkbar. Parallel zu einem Löschangriff veranlasste der Einsatzleiter daher umgehend eine Menschenrettung mittels Drehleitern. Insgesamt konnten so fünf Personen aus dem Gebäude gerettet und dem Rettungsdienst übergeben werden. Der ursprünglich von den Anrufern gemeldete Zimmerbrand stellte sich im Zuge der Erkundung als ausgedehnter Wohnungsbrand dar. Nur durch einen massiven Löschangriff konnte ein Übergreifen des Feuers auf den Dachstuhl verhindert werden. Die sechs allesamt leicht Verletzten wurden zur weiteren medizinischen Begutachtung in umliegende Kliniken transportiert.

Sowohl die Brand- als auch die Dachgeschosswohnung sind durch die Feuerwehr als unbewohnbar eingestuft worden. Eine alternative Unterbringung der Betroffenen wird über die Stadt Düsseldorf sichergestellt.

Die Einsatzstelle wurde gegen 10 Uhr der Polizei übergeben. Diese hat zur Klärung der Brandursache ihre Arbeit aufgenommen. Zudem führt die Feuerwehr im Verlauf des Tages eine Brandnachschau durch.

