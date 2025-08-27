Hauptzollamt Dresden

HZA-DD: Deutsch-polnische Zollstreife erfolgreich

Über 300.000 Zigaretten sichergestellt

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

Dresden (ots)

Am 22. August 2025 führte eine gemeinsame Streife aus deutschen und polnischen Zöllnern Kontrollen im polnischen Grenzgebiet durch. In der Ortslage Bogatynia beobachteten die Zöllner, wie eine Person mehrere Kartons aus einer Garage in sein Auto lud. Da der Mann für den Zoll kein Unbekannter war, wurden sowohl die bereits verladenen als auch die noch in der Garage befindlichen Kartons kontrolliert. Alle waren mit Zigarettenstangen gefüllt. In ihnen befanden sich insgesamt 300.400 Zigaretten unterschiedlicher Sorten. Davon stammten über 90 % aus illegaler Herstellung. Mit diesen Zigaretten versorgte der Pole regelmäßig vor allem die in Grenznähe liegenden polnischen Märkte. Der entstandene Steuerschaden beträgt rund 370.000 Zloty. Die weiteren Ermittlungen werden durch den polnischen Zoll geführt.

Zusatzinformation: Seit mehr als 10 Jahren bilden Görlitzer Zöllner gemeinsam mit ihren polnischen Kollegen gemeinsame Streifen im Grenzgebiet. Dabei werden sie wechselseitig links und rechts der Neiße tätig.

Original-Content von: Hauptzollamt Dresden, übermittelt durch news aktuell